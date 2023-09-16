Al Ahli - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Ligi

Al Ahli - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Ahli sahasında Al Ahli - Al Taawon'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Ahli - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al Taawon maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 21:00'da S Sport Plus ve Exxen'den canlı yayınlanacak.