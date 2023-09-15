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Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej ile Al Fateh karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 17:20
Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej ile Al Fateh 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Khaleej - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Fateh 15 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor. Müsabakayı fotomac.com.tr canlı anlatımdan taki edebilirsiniz. Canlı anlatım için tıklayın...

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