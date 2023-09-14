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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023 - Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Icardi, Dzeko, Tadic, Ziyech, Cengiz Ünder, Zaha, Rebic gibi dünyaca ünlü yıldızlar bu sezon ülkemize transfer oldu. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı. Futbolseverler UEFA listelerinin sona ereceği günü, Trendyol Süper Lig ve Avrupa Liglerinde transferin bitiş tarihini merakla bekliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitecek? Avrupa ve Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 13:41 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 14:01
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023 - Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

2023-2024 sezonuna birçok takımımız büyük yıldızlarla başlangıç yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Trabzonspor, Başakşehir birçok transferi noktaladı. Galatasaray, Zaha, Ziyech, Icardi, Bakambu, Angelino, Kerem Demirbay, Tete, Günay Güvenç gibi isimleri kadrosuna katarak ligin en değerli ekibi haline geldi. Fenerbahçe'de ise, Dzeko, Tadic, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Fred, Szymanski, Livakovic gibi isimler ile lige damga vurarak başladı. Beşiktaş'ta Rashica, Rebic, Jean Onana, Amartey gibi isimler ön plana çıktı. Dünyaca ünlü yıldızlar ülkemiz ekiplerinde forma giyerken Avrupa'da da flaş transfer hamleleri oldu. Futbolseverler transfer döneminin biteceği tarihleri merak ediyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitecek? Avrupa ve Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

UEFA'YA LİSTELERİN SON BİLDİRİM TARİHİ NE? SON GÜNÜ NE ZAMAN?

UEFA turnuvaları için son kadro bildirimi 5 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizde 15 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi çoğu avrupa ülkesinde 31 Ağustos, 1 Eylül tarihlerinde sona erecek. İşte Avrupa'da transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri...

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