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IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? | IP Man 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Wilson Yip'in oturduğu ve başrollerini Donnie Yen ve Scott Adkins'in paylaştığı IP Man 4 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografi türdeki 2020 yapımı IP Man 4 hakkında arama motorlarında araştırılan 'IP Man 4 filminin konusu ne? IP Man 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:20
IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE? | IP Man 4 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

IP Man 4 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan IP Man 4 filminin konusu ne? IP Man 4 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

IP MAN 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD'de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir.

IP MAN 4 OYUNCULARI KİM?

  • Donnie Yen
  • Scott Adkins
  • Danny Kwok-Kwan Chan
  • Vanness Wu

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