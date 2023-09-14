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Amatör hakemler düdük asıyor

TFF'de 2020-21 sezonunda 6 bin 292 olan faal hakem sayısı, 2023-24'te 4 bin 743'e düştü. Amatör hakemler, maç başı ücretlerinin az olması ve artan olumsuz söylemler nedeniyle düdük asıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 10:18
Amatör hakemler düdük asıyor

Türk futbolundaki tartışma unsurlarının belki de en başında gelen hakemler, bir bir mesleği bırakıyor.

Son 3 sezonda bin 549 hakem görevi bıraktı, 2020-21'de TFF'deki 6 bin 292 olan faal hakem sayısı, 2023-24 sezonunda 4 bin 743'e düştü. 2020-21 sezonunda 2 bin 27 de olan faal gözlemci sayısında ise artış görüldü.

Yaş kriterinin 65'ten 70'e çıkması dolayısıyla gözlemciliğe dönüş oldu, bazı isimler görevlere devam etti.

ŞARTLARDAN MUTLU DEĞİLLER

Hakem sayısındaki düşüşün temel sebebi ise maç başı ücretler 220 liralık maç başı ücreti, beklentilerin altında kaldı.

Ayrıca son zamanlarda artan eleştiriler, sert söylemler ve şiddet olayları pek çok hakemi psikolojik olarak etkiledi.

Özetle, sezonda yaklaşık 500 hakem görev bırakıyor. Şu anda TFF'de faal olan hakem ve gözlemci sayısı 6 bin 551. 2020-21 sezonunda bu sayı 8 bin 319'du. Düşüş trendinin devam etme ihtimali kuvvetle muhtemel.

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