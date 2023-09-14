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Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud sahasında Al Ittıhad'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:50
Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Ittıhad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud ile Al Ittıhad 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Ittıhad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittifaq - Damac maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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