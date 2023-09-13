Al Wehda - Damak maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wehda - Damak maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Wehda ile Damak 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Wehda - Damak maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WEHDA - DAMAK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wehda - Damak maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.