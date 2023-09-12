TFF’den ligler için anket

TFF'nin Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı.
TFF'ninŞampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı. Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleriyle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecek.