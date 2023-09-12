Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Norveç - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Gürcistan maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.