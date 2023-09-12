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Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:30
Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Norveç - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - Gürcistan maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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