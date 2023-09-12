İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İspanya - Güney Kıbrıs maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İspanya - Güney Kıbrıs kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSPANYA - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya - Güney Kıbrıs maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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