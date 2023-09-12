Belçika - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Belçika - Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile Estonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Estonya maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak ve maçın yayıncısı bulunmuyor.