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Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Hansi Flick ile yollarını ayıran Almanya ile son Dünya Kupası finalisti Fransa hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.Yıldızlarla dolu kadroları ile ışık saçan iki ekibin maçı heyecanla beklenyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 11:52
Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Almanya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele sürerken, Almanya ile Fransa da hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Fransa maçı 12 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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