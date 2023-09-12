Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Almanya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele sürerken, Almanya ile Fransa da hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Almanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Fransa maçı 12 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.