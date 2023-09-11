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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler'i çeşitli karşılaşmalar için görevlendirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 22:24
UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Arda Kardeşler, UEFA tarafından çeşitli müsabakalarda görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre arasında oynanacak 21 Yaş Altı UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını yönetecek.

Erkan Özdamar ise aynı organizasyonda Sırbistan ile Azerbaycan arasında yapılacak mücadelede görev alacak.

Arda Kardeşler de Azerbaycan ile Ürdün arasında yarın oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

Öte yandan Türk hakemlerden Mete Kalkavan, İsviçre ile Andorra arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olacak.

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