Slovakya - Lihtenştayn maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Slovakya sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovakya - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın

SLOVAKYA - LIHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Slovakya - Lihtenştayn maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlayacak.

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SLOVAKYA - LIHTENŞTAYN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovakya

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin

Lihtenştayn

Buchel; Wolfinger, Beck, Traber, Malin, Goppel; Luchinger, Wieser, Sele; Salanovic, Saglam