Portekiz - Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Portekiz sahasında Lüksemburg'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Portekiz - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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PORTEKİZ - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Portekiz - Lüksemburg maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlayacak.

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PORTEKİZ - LÜKSEMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz

Costa; Dalot, A Silva, Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Fernandes; B Silva, Ramos, Leao

Lüksemburg

Moris; M Martins, Mahmutovic, Chanot, Pinto; Sinani, Barreiro, C Martins, Olesen, Sanches; Curci