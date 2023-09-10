Yunanistan 5 - 0 Cebelitarık (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile Cebelitarık karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Yunanistan, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller 9. dakikada Pelkas ve 23. dakikada Mavropanos'tan geldi.

Yunanistan'ın gol yağmuru ikinci yarıda devam etti. 70. dakikda Masouras farkı 3'e çıkardı. 82. dakikada Mavropanos kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Son sözü 90. dakikada bir kez daha Masouras söyledi.

Yunanistan karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yunanistan bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Cebelitarık ise gruptaki 5. maçından da puansız ayrıldı.