Karadağ - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Karadağ - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Bulgaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Bulgaristan maçı 10 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.