Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - Türkiye hazırlık maçı 12 Eylül Salı günü saat 15:20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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