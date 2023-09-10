Haberler Futbol Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı'mız ile Japonya, hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 23:10 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 23:10
Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - Türkiye hazırlık maçı 12 Eylül Salı günü saat 15:20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

JAPONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Real Madrid'den şok Arda Güler kararı! Yeni takımı...
Kemal Kılıçdaroğlu, EOKA rezaletini nasıl savunacağını şaşırdı: CHP'ye saldırmak akıl dışı
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti
Eljif Elmas maçtan sonra özür diledi
TRT1 CANLI İZLE | Trt 1 CANLI YAYIN İZLE | TRT1 yayın akışı
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! 22:35
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması! 21:16
F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor F.Bahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor 20:38
A Milli Futbol Takımı Hollanda'da! A Milli Futbol Takımı Hollanda'da! 20:36
Beşiktaş'tan galibiyet provası! Beşiktaş'tan galibiyet provası! 20:34
Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı... 19:56
Daha Eski
Samsun'dan Giresun'a farklı tarife! Samsun'dan Giresun'a farklı tarife! 19:43
G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı G.Saray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı 19:24
Elmalı'da başpehlivan belli oldu! Elmalı'da başpehlivan belli oldu! 18:55
Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti 18:23
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu 18:00
Almanya dünya şampiyonu! Almanya dünya şampiyonu! 17:40