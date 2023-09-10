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Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı'mız ile Japonya, hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 15:30
Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Futbol Takımı

Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, Japonya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - Türkiye hazırlık maçı 10 Eylül Pazar günü saat 15:20'de TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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