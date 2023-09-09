Yeni kaptan İlkay

Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, kariyerine bir başarı halkası daha ekledi. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve sezon sonu Barcelona'ya imza atan Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın kaptanı oldu. 32 yaşındaki maestro, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı olduğunu kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız futbolcu, "Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı olmak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY'NİN DE KAPTANI

Nürnberg'de profesyonel olan İlkay Gündoğan, 2011'de 850 bin Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Alman devinde yıldızını parlatan İlkay, 2016'da 27 milyon Euro bonservis bedeline Manchester City'e gitti. Burada sayısız başarıya imza atan futbolcu, bu sezon başında La Liga devi Barcelona ile anlaştı. Bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 4 maçta 2 asist kaydeden İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City'nin kaptanı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.