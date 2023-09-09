Transfer çılgınlığı

Dünya transfer piyasası en hareketli yazını bu dönemde geçirdi. Kulüpler transfer için adeta çılgınlık yaşarken; tüm zamanların harcama rekoru kırıldı. Dünyadaki futbol kulüplerinin 2023 yazında harcama, 7,36 milyar dolarla 2019'daki 5.8 milyar'ı geçerek rekor düzeye ulaştı. Bu miktarın 6,24 milyar dolarını kesinleşmiş bonservis bedelleri, kalan kısmını ise performans kriterlerine bağlı taahhüt edilen ek bonservis ödemeleri oluşturdu.

MENAJERE 700 MİLYON DOLAR

Toplam transfer harcamasının 6,01 milyar dolarlık kısmını Avrupa kulüpleri gerçekleştirirken, Asya kulüpleri 1,03 milyar dolarla 2. sırada yer aldı. Bu sezon menajerlere ödenen komisyonlarda da kayda değer artış yaşandı. 2022 yazında 494,5 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2023 yazında 696,6 milyon dolara yükseldi. Menajerlik komisyonları, 10 yıl önce 2013 yazında transfer harcamasının yüzde 5,8'ini oluşturuyordu. Aynı oran 2023 yazında yüzde 9,5'e çıktı.

KADINLARDA DA ARTIŞ VAR

2019'da 386, 2020 yazında 529, 2021 yazında 598 ve 2022 yazında 696 olan kadın futbolcuların transfer sayısı, bu yıl 829'a ulaştı. 829 transferin 66'sı bonservisle gerçekleşti. Önceki yıl aynı dönemde 36 kadın futbolcu için bonservis ödenmişti.

FUTBOLDA KOVİD ETKİSİ KALMADI

Transferde 2017 yazında 5 milyar, 2018 yazında 5,26 milyar dolar harcama yapılmıştı. Kovid- 19 salgını sonrası kulüpler harcamaları kısmıştı. 2020'de 4,02 milyar, 2021'de de 3,85 milyar dolara düşen söz konusu transfer bedelleri, 2022'de toparlanarak yeniden 5 milyar dolar düzeyine çıkmıştı. 2023'te ise bu rekor kırıldı....