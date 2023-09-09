Romanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Romanya - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile İsrail kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - İsrail maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oyananacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.