Makedonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Makedonya - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Makedonya ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Makedonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya - İtalya maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.