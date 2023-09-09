Finlandiya - Danimarka maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Finlandiya sahasında Kuzey Danimarka'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Finlandiya - Danimarka maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FİNLANDİYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Finlandiya - Danimarka maçı, 10 Eylül 2023 Pazar günü, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlayacak.