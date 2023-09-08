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İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | A SPOR CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Grubu'nda yer alan U21 Milli Takımı'mız İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki İrlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 16:40 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 16:50
İrlanda U21 - Türkiye U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | A SPOR CANLI İZLE

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, A Grubu'ndaki İrlanda - Türkiye karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Turner's Cross Stadyumu'nda oynanacak. Peki İrlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan İrlanda - Türkiye U21 maçı, 8 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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