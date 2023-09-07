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Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Ermenistan maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderliğini sürdürmek için Ermenistan ile evinde karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 23:23 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 23:40
Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 (2024 Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. 21.45'te başlayacak Türkiye - Ermenistan mücadelesi TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Japonya maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

⚽Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

⚽Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

⚽Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

JAPONYA RANDEVUSU BELÇİKA'DA

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

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