Fransa - İrlanda maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
B grubunda Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor.
Gruptaki ilk 4 maçını kayıpsız atlatan Fransa, 12 puanla liderliğini sürdürüyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI İLK 11'LERİ
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
İrlanda: Bazunu, Collins, Egan, Stevens, Duffy, Cullen, Molumby, Browne, Knight, Idah, Ogbene
FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.