Haberler Futbol Fransa - İrlanda maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

Fransa - İrlanda maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor. İki takımda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 21:41
Fransa - İrlanda maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

B grubunda Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk 4 maçını kayıpsız atlatan Fransa, 12 puanla liderliğini sürdürüyor. İrlanda Cumhuriyeti ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI İLK 11'LERİ

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

İrlanda: Bazunu, Collins, Egan, Stevens, Duffy, Cullen, Molumby, Browne, Knight, Idah, Ogbene

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Erden Timur'dan flaş transfer itirafı! Dünya yıldızı Galatasaray'ın kapısından dönmüş...
At pazarlığında el yükselten Akşener'e CHP'den "Gidene kal demeyiz" resti! İYİ Parti'den cevap gecikmedi: Hiç kimse yol haritası tanzim etmeye kalkmasın
Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz
Cimbom'dan Paris çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda - Yunanistan | CANLI
Suudi Arabistan'a bir yıldız daha!
Amazon Prime Gaming Eylül ayı oyunları belli oldu!
Efootball 2024 ne zaman açılacak?
PS Plus'a büyük zam!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 21:19
Fransa - İrlanda | CANLI Fransa - İrlanda | CANLI 21:15
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi G.Saray'dan sakatlık açıklaması! İşte dönüş tarihi 21:05
G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli 20:33
Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret! Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret! 20:08
Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz Kuntz: Farklı bir sistemle oynayabiliriz 19:19
Daha Eski
Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? Timur'dan flaş sözler! Başka transfer olacak mı? 18:33
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin cezası açıklandı! Beşiktaş Başkanı Çebi'nin cezası açıklandı! 18:29
Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! Fırtına Arsenal'in yıldızıyla anlaştı! 18:03
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! 18:01
Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi! Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi! 16:46
Zeki Çelik: 2-0 kazanırız! Zeki Çelik: 2-0 kazanırız! 16:45