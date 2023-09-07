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Fransa 2 - 0 İrlanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa, EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda sahasında konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti. Fransa'nın golleri Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'dan geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 00:15
Fransa 2 - 0 İrlanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Stade de France'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Fransa, 19. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Fransa, Marcus Thuram ile 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Horozlar, bu galibiyetle 5'te 5 yaparak puanını 15'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İrlanda ise 3 puanda kaldı.

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