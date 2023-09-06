Polonya - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Polonya - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, E Grubu'ndaki Polonya - Faroe Adaları karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Narodowy Stadyumu'nda oynanacak. Peki Polonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Polonya - Faroe Adaları maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

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