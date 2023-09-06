Çekya - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Çekya - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, E Grubu'ndaki Çekya - Arnavutluk karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Çekya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Çekya - Arnavutluk maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅ | İZLE