Bir yıldız daha Suudi Arabistan yolcusu!

Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan ligi bir yıldız transferine daha hazırlanıyor.

8 MİLYON EURO

L'Equipe'in haberine göre Al-Ettifaq, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.Al-Ettifaq bu transfer için Paris Saint-Germain'e 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığını da söyledi.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Roma forması terleten Georginio Wijnaldum, 23 resmi maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.