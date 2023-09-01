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Bir yıldız daha Suudi Arabistan yolcusu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq, PSG forması giyen Hollandalı yıldız Wijnaldum transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 12:04
Bir yıldız daha Suudi Arabistan yolcusu!

Yaz transfer dönemine damga vuran Suudi Arabistan ligi bir yıldız transferine daha hazırlanıyor.

8 MİLYON EURO

L'Equipe'in haberine göre Al-Ettifaq, Paris Saint-Germain forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak üzere.Al-Ettifaq bu transfer için Paris Saint-Germain'e 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye hazırlandığını da söyledi.

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Roma forması terleten Georginio Wijnaldum, 23 resmi maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

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