Al İttihad ile Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al İttihad - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al İttihad ile Al Hilal 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al İttihad - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL İTTİHAD - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al İttihad - Al Hilal maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al İttihad - Al Hilal MAÇI CANLI İZLE