Al Ittihad 3-4 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'den müthiş dönüş

Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, deplasmanda Al Ittihad ile karşılaştı.

Konuk takım, 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20, 60 ve 65. (p) dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 71. dakikada Salim ed-Devseri kaydetti. Ev sahibi takımın 16. dakikada Romarinho, 38. dakikada Karim Benzema ve 45+8. dakikada Abdürrezzak Hamdullah ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Al Hilal bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Al Ittihad ise 12 puanda kaldı.