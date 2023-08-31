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Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 13:14
Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız" diyerek taraftardan sabırlı olmasını istedi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da Başkan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Transferler için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise transfer konusunda doğru tercih yapılmadığı ve geç kalındığı eleştirilerinde bulundu.

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