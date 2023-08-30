Haberler Futbol Salah'a servet

Salah'a servet

Dünya yıldızlarını toplayan Arap kulüplerinin yeni hedefinde Mohamed Salah var. Al İttihad, Premier Lig temsilcisinin kapısını astronomik bir teklifle çaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Salah'a servet

İngiltere Premier Lig'de haftayı Newcastle United galibiyetiyle tamamlayan Liverpool'da Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad, Salah'ı kadrosuna katmak isterken kulübün nasıl bir karar vereceği henüz belli değil. CBS Sport'ta yer alan haberde ise Al-Ittihad'ın Salah için 150 milyon euro önereceği ve Liverpool'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Teklifin 100 milyonluk bölümünün garanti, kalan 50 milyonluk bölümünün ise performansa dayalı bonuslardan oluşacağı aktarıldı.

LIVERPOOL SOĞUK BAKIYOR

Bu yüksek teklif karşısında Liverpool Kulübü'nün nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu. Kırmızıların şu an için transfere sıcak bakmadığı kaydedildi. Liverpool'un bu teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan Ligi'nde transfer rekoru kırılacak. Mevcut rekor, 90 milyon euroyla Al-Hilal'a imza atan Neymar'a ait. Salah sorusu, Newcastle maçı sonrasında Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'a da soruldu. Alman çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Eğer bir teklif olsaydı yanıtmız 'Hayır' olurdu" diye konuştu.

DİĞER
Ömer babasının izinden gitti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın gurur günü!
Büyük Taaruz'la destan yazan Türk milleti son 20 yılda küresel güç haline geldi!
Sürpriz F.Bahçe iddiası! Orta saha Benfica'dan...
Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fener'e
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜLKE PUANI SON DURUM: Ve İskoçya'yı geride bıraktık!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
MAVİ AY NE ZAMAN 2023? | Mavi Ay nedir, neden olur, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
MAVİ AY DEPREM BELİRTİSİ Mİ? | Mavi Ay (Süper Dolunay) neden olur, etkileri nelerdir? Kur'an'da geçiyor mu?
30 Ağustos mesajları resimli 2023 Facebook, Whatsapp, Instagram
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toparlan! Toparlan! 07:14
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 07:12
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
"En iyisini alacağız" "En iyisini alacağız" 01:47
El Arabi araya girdi El Arabi araya girdi 01:45
Daha Eski
Moritz Volz’u davet etti Moritz Volz’u davet etti 01:44
Soumare Sevilla’ya Soumare Sevilla’ya 01:42
G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! 01:36
Osman Aşkın Bak'dan Galatasaray'a tebrik! Osman Aşkın Bak'dan Galatasaray'a tebrik! 01:36
G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! 01:36
Morelos F.Bahçe için İstanbul'a geldi! Morelos F.Bahçe için İstanbul'a geldi! 01:33