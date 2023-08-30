Salah'a servet

İngiltere Premier Lig'de haftayı Newcastle United galibiyetiyle tamamlayan Liverpool'da Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad, Salah'ı kadrosuna katmak isterken kulübün nasıl bir karar vereceği henüz belli değil. CBS Sport'ta yer alan haberde ise Al-Ittihad'ın Salah için 150 milyon euro önereceği ve Liverpool'u ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Teklifin 100 milyonluk bölümünün garanti, kalan 50 milyonluk bölümünün ise performansa dayalı bonuslardan oluşacağı aktarıldı.

LIVERPOOL SOĞUK BAKIYOR

Bu yüksek teklif karşısında Liverpool Kulübü'nün nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu. Kırmızıların şu an için transfere sıcak bakmadığı kaydedildi. Liverpool'un bu teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan Ligi'nde transfer rekoru kırılacak. Mevcut rekor, 90 milyon euroyla Al-Hilal'a imza atan Neymar'a ait. Salah sorusu, Newcastle maçı sonrasında Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'a da soruldu. Alman çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Eğer bir teklif olsaydı yanıtmız 'Hayır' olurdu" diye konuştu.