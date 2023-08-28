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Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Barcelona'ya transfer oluyor.

Barcelona Joao Cancelo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı. Manchester City forması giyen Joao Cancelo, Barcelona'ya transfer oluyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:46
Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Barcelona'ya transfer oluyor.

Manchester City forması giyen Joao Cancelo, Barcelona'ya transfer oluyor.

BARCELONA ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona'nın Portekizli bek oyuncusu için Manchester City ile anlaşma sağladığı belirtildi.

OPSİYONLU KİRALIK TRANSFER

Cancelo'nun Barcelona'ya kiralık olarak transfer olacağı, taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer alacağı belirtildi.

29 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Bayern Münih forması terletmişti.

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cancelo, İngiliz ekibinde 154 maçta 9 gol, 22 asistlik performans sergilemişti

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