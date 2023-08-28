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Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın sonuçları!

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:27
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde haftanın sonuçları!

Deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek 3'te 3 yapan Manchester City, zirvenin yeni sahibi oldu - Son iki yılın Ligue 1 şampiyonu PSG, sahasında Lens'i 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti - Yeni yıldızı Bellingham ile Celta Vigo deplasmanından kayıpsız dönen Real Madrid, liderliğini sürdürdü - Serie A'nın son şampiyonu Napoli ve Bundesliga'yı peş peşe 11 yıldır kazanan Bayern Münih, ikide iki yaptı

Premier Lig'de son şampiyon liderlik koltuğuna oturdu

Son 3 yılın şampiyonu Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek kayıpsız başladığı sezonun üçüncü haftasında liderliğe yükseldi.

Liverpool, zorlu Newcastle United deplasmanında geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına karşın Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'in son 12 dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sahasında Nottingham Forest karşısında 2-0 geriye düşen Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrılırken, Chelsea ligin yeni ekibi Luton Town'ı 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Arsenal ise başkent derbisinde sahasında Fulham ile 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 3. haftası sonunda 9 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 7'şer puanlı West Ham, Tottenham, Liverpool ve Arsenal izledi.

PSG, Ligue 1'de galibiyetle tanıştı

Kadrosundan Messi ve Neymar'ı kaybeden son iki yılın Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lens'i 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Lens karşısında başkent ekibinin iki golünü takımda kalıp kalmayacağı tartışmalara neden olan Kylian Mbappe atarken, diğer golü ise yeni transfer Marco Asensio kaydetti.

Eski Galatasaraylı Muhammed Mustafa'nın Nantes formasıyla iki gol attığı maçta 3-1 geriye düşen Monaco, deplasmandan 3-3 beraberlikle ayrılmasını bildi.

Olimpik Marsilya ise sahasında Brest'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçlarla Monaco ve Olimpik Marsilya, 7'şer puanla liderliği paylaştı. Bu iki takımı, 6'şar puanla Reims, Brest ve Strasbourg takip etti.

Real Madrid LaLiga'da liderliğini sürdürdü

Ligin 3. haftasında Celta Vigo'ya konuk olan Real Madrid, Rodrygo'nun penaltı kaçırdığı maçı yeni yıldızı Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 kazandı.

Son şampiyon Barcelona, 7 gole sahne olan mücadelede Villarreal'i 4-3 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

Girona, deplasmanda son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sevilla ise puansız son sırada bulunuyor.

LaLiga'nın 3. haftasının ardından 9 puanlı lider Real Madrid'i, 7'şer puanlı Girona ve Barcelona izliyor.

Napoli ve Milan, Serie A'ya ikide iki yaparak başladı

Son şampiyon Napoli, 10 kişi kalan Sassuolo'yu sahasında 2-0 yenerek yeni sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Milan, sahasında ağırladığı Torino'yu 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Hellas Verona da Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı 2-1 yendi.

Fiorentina ve Juventus ise haftayı beraberlikle kapadı.

Serie A'nın ilk iki haftasını 6 puanla tamamlayan takımlardan Milan, averajla Napoli ve Hellas Verona'nın önünde yer aldı.

Bundesliga'nın ikinci haftasında lider Union Berlin

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, yeni transferi Harry Kane'in iki gol attığı maçta Augsburg'u 3-1 yendi.

İlk hafta Mainz'ı 4-1 mağlup eden Union Berlin, bu hafta da Darmstadt'ı aynı skorla geçti.

Geçen sezon şampiyonluğu son maçta kaybeden Borussia Dortmund ise Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Bundesliga'nın ikinci haftası sonrasında 6 puanlı takımlardan Union Berlin, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Freiburg zirveyi paylaştı.

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