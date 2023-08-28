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Al Hilal - Al Ittifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Al Ittifaq karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Al Ittifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:40
Al Hilal - Al Ittifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal - Al Ittifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal ile Al Ittifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Hilal - Al Ittifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HILAL - AL ITTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Ittifaq maçı 28 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL HILAL - AL ITTIFAQ MAÇI CANLI İZLE

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