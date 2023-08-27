Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ise yaptığı açıklamada "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.