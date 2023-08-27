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Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika spor haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, temmuz ayında takımının ABD kampında sağ dizinden bir sakatlık geçirmiş ve tedavisine başlanmıştı. İspanyol basını, milli futbolcunun sahalara dönüş tarihini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 15:25
Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, La Liga devi Real Madrid'e transfer olmuştu.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz temmuz ayındaki bir antrenmanda sakatlık geçirdi.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Manchester United ve Milan maçlarının kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamayan genç yıldız tedavi için kamptan ayrıldı.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in sağ iç diz menisküsünde sakatlık olduğunu belirtildi.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ise yaptığı açıklamada "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda ise sağ dizinden bir ameliyat geçirdi.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Real Madrid'den yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Temmuz ayının sonundan bu yana sahalardan uzak kalan milli oyuncunun dönüş tarihi belli oldu.

Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

EYLÜL AYI SONUNDA SAHADA

AS'ta yer alan haberde, Arda Güler'in eylül ayı sonunda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

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