Arda Güler'den haber var! Dönüş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, La Liga devi Real Madrid'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, La Liga devi Real Madrid'e transfer olmuştu.
Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Real Madrid'de Arda Güler, geçtiğimiz temmuz ayındaki bir antrenmanda sakatlık geçirdi.
Manchester United ve Milan maçlarının kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamayan genç yıldız tedavi için kamptan ayrıldı.
Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'in sağ iç diz menisküsünde sakatlık olduğunu belirtildi.
Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti ise yaptığı açıklamada "Ameliyata girecek ve tedavisi, beklenenden daha kısa sürecek. Küçük bir sağlık sorunu var. Futbolcunun mahremiyetini ihlal etmemek adına, sakatlığın detaylarını açıklamayacağım." ifadelerini kullandı.
Genç yıldız, geçtiğimiz haftalarda ise sağ dizinden bir ameliyat geçirdi.
Real Madrid'den yapılan açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid sağlık hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik ameliyat oldu. Güler'in iyileşme süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerine yer verildi.
Temmuz ayının sonundan bu yana sahalardan uzak kalan milli oyuncunun dönüş tarihi belli oldu.
EYLÜL AYI SONUNDA SAHADA
AS'ta yer alan haberde, Arda Güler'in eylül ayı sonunda sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.