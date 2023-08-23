Haberler Futbol Talisca'nın galibiyeti getirdiği maçta Al Nassr'dan manidar paylaşım

Talisca'nın galibiyeti getirdiği maçta Al Nassr'dan manidar paylaşım

Son dakika spor haberleri... Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Anderson Talisca, takımına son dakikalarda galibiyeti getirdi. İşte Al Nassr'ın Talisca paylaşımı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:24
Talisca'nın galibiyeti getirdiği maçta Al Nassr'dan manidar paylaşım

BİZİM TALİSCA'MIZ

Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı yıldız için maçın ardından Talisca için bir paylaşımda bulundu. Al Nassr, Talisca'nın maçta 90+5'te attığı ikinci golünü paylaştı ve "Bizim Talisca'mız" ifadelerini yazdı.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYORDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istiyordu.

Siyah-beyazlı kulüpten hem Talisca hem de Ramos için resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır.

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

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