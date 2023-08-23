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Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Braga ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:40
Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Braga - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Braga ile Panathinaikos kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Panathinaikos maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.

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