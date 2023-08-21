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Neymar sakat geldi!

Al-Hilal’in patronu Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncunun oynamak için hazır olmadığını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Neymar sakat geldi!

Tarihi bir anlaşmayla Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Neymar'ın sahaya çıkacağı süre henüz netleşmedi. Brezilyalı oyuncuyla ilgili konuşan Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, dikkat çeken ifadeler kullandı. 31 yaşındaki yıldızın sakat geldiğini belirten Jesus, "Küçük bir kas sorunu var. Tam olarak ne zaman dönecek ve normal bir şekilde oynamaya ve antrenman yapmaya hazır olacak bilmiyorum. Brezilya Milli Takımı'na alınmamalı, çünkü şu anda iyileşme süreci devam ediyor" dedi. Şubat ayında geçirdiği sakatlık nedeniyle ayak bileğinden ameliyat olan tecrübeli oyuncu, 19 Şubat'tan bu yana herhangi bir maça çıkamadı.

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