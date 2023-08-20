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Merih Demiral'ın ardından Al Ahli'ye bir Türk daha!

Son dakika transfer haberleri... İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olmuştu. Fransız basını, aynı takıma bir Türk futbolcunun daha katılabileceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 14:35
Tuğçe Erginkoç
Merih Demiral'ın ardından Al Ahli'ye bir Türk daha!

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Ahli, Merih Demiral ile anlaşmaya varmıştı. Yaptıkları flaş transferlerle ilgiyi üzerilerine çeken Suudi temsilcileri, hamlelerini sürdürüyor.

Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Al Ahli, Marco Verratti ile anlaşmaya varmasına rağmen henüz oyuncunun kulübü PSG ile el sıkışmadı. Öte yandan Suudi temsilcisinin, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da yakından takip ettiği bildirildi.

29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Mannheim altyapısında başlamıştı. Sırasıyla Karlsruhe, Hamburg, Leverkusen ve Milan forması giyen milli yıldız, 2021'den bu yana ise Inter'de top koşturuyor.

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