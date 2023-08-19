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Al Hilal Neymar için imza töreni düzenledi

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Neymar için imza töreni düzenledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:16
Al Hilal Neymar için imza töreni düzenledi

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekibi Al Hilal, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından transfer ettiği Brezilyalı yıldız Neymar için tanıtım töreni düzenledi.

Neymar, Al Hilal'in ikinci haftada Al Feiha'yı konuk ettiği karşılaşma öncesi King Fahd Stadı'nda gerçekleştirilen törende taraftarların karşısına çıktı.

Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.

Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.

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