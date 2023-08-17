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ÜLKE PUANI SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmasının ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Adana Demirspor rakiplerini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Ülke puanımız açısından büyük önem taşıyan karşılaşmalar sonrası sıralamada kaçıncı sıradayız? İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 23:41
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

15 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı elemeyi başardı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Cimbom'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapattı ve Devler Ligi'nden elendi. İki ülke de puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sırada kendine yer buldu. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

17 Ağustos Perşembe akşamı Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıktı.

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. 3-1 kazandığı ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçtan Becao, İrfan Can ve Tadic'in golleriyle 3-1 galip ayrılmayı bilmişti. Rövanştaki olaylı karşılaşmada ise Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe rakibini elemesiyle birlikte play-off turunda Twente ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Adana Demirspor ise deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 5-1 kazanan Mavi Şimşekler rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükseldi.

Adana Demirspor, play-off turunda Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik mücadelede UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 88,928

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 75,927

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 71,569

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 69,552

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- HOLLANDA: 53,200

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- FRANSA: 52,081

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 47,316

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 35,900

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- İSKOÇYA: 31,450

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- TÜRKİYE: 30,100

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- AVUSTURYA: 29,500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

12- İSVİÇRE: 28,675

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

13- SIRBİSTAN: 27,375

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

14- NORVEÇ: 26,125

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

15- UKRAYNA: 25,300

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