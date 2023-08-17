UEFA'da yılın en iyi erkek futbolcu adayları belli oldu

UEFA, yılın en iyi erkek futbolcusu için 2022-23 sezonuna damga vuran isimlerden 3 aday belirledi.
Listede, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ile takımın Norveçli futbolcusu Erling Haaland yer alırken isimlerden bir diğeri de Lionel Messi oldu.
✨ UEFA Men's Player of the Year ✨ 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘𝗘𝗦 🇧🇪 De Bruyne 🇦🇷 Messi 🇳🇴 Haaland 🏆 #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 31 August 2023 🗓️ pic.twitter.com/onxVvNMLpi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023