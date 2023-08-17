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UEFA'da yılın en iyi erkek futbolcu adayları belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA, yılın en iyi erkek futbolcusu için 2022-23 sezonuna damga vuran isimlerden 3 aday belirledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:30
UEFA'da yılın en iyi erkek futbolcu adayları belli oldu

UEFA, yılın en iyi erkek futbolcusu için 2022-23 sezonuna damga vuran isimlerden 3 aday belirledi.

Listede, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ile takımın Norveçli futbolcusu Erling Haaland yer alırken isimlerden bir diğeri de Lionel Messi oldu.

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