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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmasının ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de rakiplerini elemesi Ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor. Peki sıralamada kaçıncı sıradayız? İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:10
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

15 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı elemeyi başardı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Cimbom'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapattı ve Devler Ligi'nden elendi. İki ülke de puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sırada kendine yer buldu. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

17 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar rakibini ilk maçta Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 devirerek avantajı elde etmişti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler ilk maçtan Becao, İrfan Can ve Tadic'in golleriyle 3-1 galip ayrılmayı bildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

Adana Demirspor ise deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile kozlarını paylaşıyor. Mavi Şimşekler ilk mücadeleden, Svensson, Yusuf Sarı, Ndiaye ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle maçtan 5-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

İşte sıralama açısından büyük önem taşıyan bu 3 kritik mücadelede UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 88,928

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İSPANYA: 75,927

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İTALYA: 71,569

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 69,552

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- HOLLANDA: 53,200

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- FRANSA: 52,081

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- PORTEKİZ: 47,316

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- BELÇİKA: 35,600

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- İSKOÇYA: 31,150

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- TÜRKİYE: 29,600

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

11- AVUSTURYA: 29,300

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

12- İSVİÇRE: 28,575

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

13- SIRBİSTAN: 27,175

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

14- NORVEÇ: 25,500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

15- UKRAYNA: 25,000

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