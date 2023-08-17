UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM! İşte Türkiye'nin sıralaması

15 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı elemeyi başardı.
Cimbom'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapattı ve Devler Ligi'nden elendi. İki ülke de puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sırada kendine yer buldu. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.
17 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.
Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar rakibini ilk maçta Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 devirerek avantajı elde etmişti.