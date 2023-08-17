Khaleej - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Khaleej - Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Khaleej ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Khaleej - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KHALEEJ - AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Khaleej - Al Ahli maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.