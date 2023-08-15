Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

Marsilya - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Marsilya ile Panathinaikos kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Panathinaikos maçı 15 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.