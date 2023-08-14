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Abha - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Abha ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Abha - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:40
Abha - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Abha - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Abha ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Abha - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABHA - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Abha - Al Hilal maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.

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